Hallitusohjelma kirvoittaa epäuskoisia parahduksia ja kiitosta – lue Marinin ja monen muun kommentit linjauksiin

Orpo hallitusohjelman miljardisopeutuksista: ”Rahaa ei niin sanotusti enää ole – on jouduttu tekemään myös pahalta tuntuvia leikkauksia”

Samoilla linjoilla kannanotossa on SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman .

– Työntekijöiden oikeuksien heikentäminen on hallitukselta selkeästi periaatteellinen valinta, sillä valtion velkaa ei näillä valinnoilla pienennetä, Lindtman toteaa kannanotossa.

– Poikkeuksellisen rajut, yli puolentoista miljardin leikkaukset sosiaaliturvasta tarkoittaa pidempiä leipäjonoja, yhä useampaa köyhyyteen tippuvaa ja yhä syvempää ahdinkoa heille, joilla on kaikkein vähiten, Andersson kuvailee päivityksessään.

"Mitenkähän onnistuu jos..."

Hallitusohjelma on kirvoittanut kommentteja myös eduskuntatalon ulkopuolelta. THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola pitää leikkauksia pienituloisten sosiaaliturvaan poikkeuksellisen suurina.

– Samalla "tavoitteena on vähentää toimeentulotukea saavien määrää puoleen nykyisestä". Mitenköhän onnistuu jos asumistuen tasoa leikataan ja työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan, Tervola miettii Twitterissä .

PS:n Purra: ”Kipinöitä on sinkoillut – tässä on kompromissi, jonka kaikki me voimme hyväksyä”