Saunaperinteelle seuraa! Kaustislainen viulunsoitto pääsi Unescon listalle: "Elävää perinnettä, tapahtuu tässä päivässä"

– Se on elävää perinnettä, joka tapahtuu tässä päivässä, kertoo Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki STT:lle.

Hakamäen mukaan kansanmusiikkiin kuuluu tietyllä tavalla arkinen musiikkisuhde, joka eroaa hieman siitä, mihin länsimaisessa musiikissa on totuttu.

Hakemuksen valmistelu aloitettiin viitisen vuotta sitten. Tehtävänä oli muodostaa yhteisön ja perinteenharjoittajien näkemys siitä, mitä he pitävät kaikkein tärkeimpänä ja keskeisimpänä.

– Se ei ole asiantuntijatyötä vaan yhteisötyötä. On tärkeää, että suunta on alhaalta ylöspäin, Hakamäki sanoo.

Suomesta aineettoman kulttuuriperinnön listalle on aiemmin päässyt saunaperinne.

Kansanmusiikkiperinteeseen kuuluu myös tanssiKaustislainen viulunsoittoperinne on osa pohjoismaista pelimanniperinnettä. Se on nimetty kaustislaiseksi, mutta paikallismuoto on kehkeytynyt vuosisatojen saatossa Kaustisella ja sen naapurikunnissa Halsualla ja Vetelissä.