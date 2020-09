Sauli Niinistö otti kantaa Suomea puhuttaneeseen rajuun koulupahoinpitelyyn: "Miksi teen pahaa toiselle?"

Lasten ja nuorten keskuudessa koettu väkivalta on noussut laajaan keskusteluun alkuviikosta. MTV Uutiset kertoi maanantaina , että joukko ala-asteikäisiä pahoinpiteli ja kuristi 11-vuotiasta poikaa niin, että hän meni tajuttomaksi. Yksi kiusaajista kuvasi pahoinpitelyn videolle, joka on levinnyt sosiaalisessa mediassa.

– Ikävä kyllä siinä (Vantaan tapauksessa) kiusaaminen on edennyt fyysisen pahoinpitelyn asteelle, siis rikokseksi. Olen ymmärtänyt, että vähän samantyyppistä on muuallakin Suomessa tapahtunut. Toivon mukaan ne tiedot, joissa sanotaan, että kiusaamisen määrä on vähentynyt, toivon mukaan ne pitäisivät pakkaansa, Niinistö sanoi.