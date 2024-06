Saudi-Arabian ralli herättää tunteita – MTV Urheilu kysyi tulikuumasta aiheesta MM-sarjan edustajilta

Vaikka tiedossa oli, että Saudi-Arabia on tulossa mukaan rallin MM-sarjaan, oli sopimuksen kymmenen vuoden mitta ennennäkemätön. Maassa on toki jonkin verran ralliperinteitä, mutta aivan viime vuosina rallitapahtumien suhteen on ollut hiljaista. Kandidaattiralli järjestetään vasta ensi keväänä, vaikka jo vuodeksi 2025 Saudi-Arabialla on paikka WRC-kalenterissa.