Satoja arvokkaita lintuvesiä kunnostetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana: "Ensimmäisen kerran on kunnolla rahaa"

Naurulokit ja lukuisat muut vesilinnut viihtyvät Lempäälän Ahtialanjärvellä. Lintujen suosion saavuttaminen on vaatinut yli 20 vuotta vapaaehtoistyötä, muun muassa lokkisaaren niittämistä ja tekokarien ja laatikoiden rakentamista pesimäpaikoiksi.

– Täällä pesii nyt todella mahtava määrä lintuja. Tämä on oikeastaan nyt sisämaan ehdottomasti parhaita lintuvesiä. Täällä pesii lähes 3000 paria naurulokkeja ja erittäin uhanalaista punasotkaa eniten Suomessa, kertoo lintuharrastaja Rainer Mäkelä, joka on yhdessä Tatu Itkosen kanssa kunnostanut Ahtialanjärveä jo 20 vuoden ajan.

Lempäälän Ahtialanjärvellä on yksi Suomen suurimmista naurulokkiyhdyskunnista.

Suomen lintuvesien tila on huono

20 vuodessa esimerkiksi naurulokkien määrä Ahtialanjärvellä on noussut 800 parista 3000:een ja pesivien punasotkien määrä viidestä 20:een. Monilla muilla lintujärvillä tilanne ei ole yhtä hyvä. Suomen lintuvesien tila on yelisesti ottaen surkea.

– Jos mittariksi otetaan kosteikkolinnut, erityisesti vesilinnut, meillä puolet lajeista on uhanalaisia ja valtaosalla kannan kehitys on huono, sanoo erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Helmi-ohjelma rahoittaa lintuvesien kunnostusta

Avuksi on nyt tulossa ympäristöhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen vapaaehtoisiin toimiin perustuva Helmi-ohjelma, jolla rahoitetaan elinympäristöjen parantamista.

– Onhan tämä ihan historiallista. Ensimmäisen kerran on kunnolla rahaa. Tilanne on tähän asti mennyt koko ajan huonommaksi. Ei ole huolehdittu elinympäristöjen tilasta, mutta nyt siihen on mahdollisuus, iloitsee Mikkola-Roos.