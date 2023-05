Kiinalainen Mengsi työskentelee sairaanhoitajana Suomessa – kouluttajan mukaan polku ammattiin on liian mutkikas

Metropolian ammattikorkeakoulun mukaan yksi ratkaisu sote-alan huutavaan työvoimapulaan on työperäinen maahanmuutto. Euroopan ulkopuolelta terveydenhoitoalalle työskentelemään tulevien pätevyyden hankintaa tulisi koulun mukaan sujuvoittaa, ja tuntuvasti.



Kiinalainen Mengsi työskentelee ortogeriatrisella osastolla

Kiinasta kaksi ja puoli vuotta sitten Suomeen muuttaneella Mengsi Chenillä on korkeakoulutasoinen sairaanhoitajan pätevyys Kiinasta.

Ammattipätevyyden hyväksyminen jarruttaa töihinpääsyä

– Tällä hetkellä se on 40 opintopistettä ja siihen liittyy sitten teoriaopintoihin myös harjoittelut, jotka ovat useampi viikkoja, jopa kuukausia, toteaa Metropolian ammattikorkeakoulun kansainvälisyystiimin hoitotyön lehtori Päivi Rimpioja.

Väestön ikääntyminen yksi syy työvoimapulaan

Sotealan rakenteellinen ongelma on, että Suomen väestö ikääntyy – eli hoitoalan henkilöstö eläköityy ja siirtyy nopeasti pois alalta.

Yksi ongelma on myös byrokratia. Tehyn mukaan sekä Suomessa että ulkomailla valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Luvan edellytys on riittävä suomen kielen taito, jota Valviralla on oikeus arvioida ammatinharjoittamislupien myöntämisen yhteydessä. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien on lisäksi poikkeuksetta lisäopiskeluin täydennettävä omaa tutkintoaan vastaamaan Suomen tutkintoja.