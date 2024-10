Uusi huolestuttava ilmiö vanhustenhuollossa – "Aiheuttaa vaaratilanteita"

Huonolla kielitaidolla olevia työntekijöitä on laskettu mitoitukseen, vaikka he eivät itsenäisesti hoitamaan esimerkiksi kommunikaatiota, kirjaamista ja yhteydenpitoa omaisiin ja terveydenhuoltoon. ¨

"Hyvin valitettavaa"

Suurin osa tehtävistä saattaa jäädä suomea puhuvalle

"Heikko kielitaito on riski"

Apulaisprofessori Minna Zechner huomauttaa, että hoiva on relationaalista, se tapahtuu ihmisten välisissä suhteissa ja kielellinen kommunikaatio on tärkeä osa sitä.

– Myös kosketus on tärkeä, mutta vaikka esimerkiksi muistisairas ihminen ei kykenisi vastaamaan meidän näkökulmastamme relevantisti puheeseen, on puhuminen silti tärkeää, eikä voida tietää, mikä merkitys sillä on, että kuultu puhe on omaa äidinkieltä, sanoo Helsingin yliopistossa työskentelevä Zechner.