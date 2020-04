Sarjakuristaja Michael Penttilä tuomittiin murhasta elinkautiseen

Kuristi prostituoidun

Penttilä on useasti aiemmin syyllistynyt väkivalta- ja seksuaalirikoksiin, joiden uhreina on ollut naisia. Penttilä on kuristanut hengiltä myös 12-vuotiaan tytön.

52-vuotias seksityöläinen on neljäs Penttilän käsissä kuollut henkilö. Tapaus on silti ensimmäinen, jossa Penttilä on tuomittu murhasta. Aiemmissa teoissa hänen on katsottu syyllistyneen muun muassa tappoihin.