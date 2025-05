Essayah valtiojohdon Gaza-viesteistä: Heillä on oikeus tuoda esille omia näkemyksiään

Sari Essayah kommentoi valtiojohdon Gaza-kannanottoa sanomalla, että heillä on oikeus tuoda esille näkemyksiään.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kommentoi valtionjohdon Gaza-kannanottoa toimittajille eduskunnassa torstaina. Aiemmin Essayah oli kommentoinut asiaa vain tekstiviestitse.

Presidentti Alexander Stubb, pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ottivat maanantaina sosiaalisessa mediassa kantaa Gazan tilanteeseen ja Israelin toimintaan alueella. Essayahilta kysyttiin, oliko paikallaan, että sekä presidentti että pääministeri muistuttivat Israelin toimia kommentoidessaan, että väestön pakkosiirrot ovat sotarikoksia.

– Tässä tilanteessa ajattelen, että heillä on oikeus tietenkin Twitter-viesteissään tuoda esille omia näkemyksiään, että nämä Twitter-viestit tai X-viestit, niin eihän meillä ole mitään hallituksen prosesseja, missä käsitellään niitä tai otetaan kantaa. Ne ovat asioita, joita he ovat aikaisemminkin ilmaisseet, Essayah sanoi.

STT kysyi, näkeekö Essayah siis, että viestit olivat näiden kolmen omia näkemyksiä eivätkä Suomen näkemyksiä.

– Meillä ei ole tällaisia X-viestien käsittelyprosesseja. Eli tietenkin he omalta positioltaan, niin presidenttinä, pääministerinä kuin ulkoministerinä ottavat kantaa.

Kommenttien taustalla olivat kysymykset siitä, onko kristillisdemokraatit kuitannut valtiojohdon kannanoton ennen sen lähettämistä.

Muistutus Hamasin roolista

Essayah sanoi jakavansa huolen siviilien tilanteesta Gazan kaistalla. Hän sanoi, että on tärkeää saada alueelle tulitauko ja humanitaarinen apu paikan päälle.

– Mutta yhtä tärkeää on vapauttaa panttivangit ja muistaa, että terroristijärjestö Hamas on aloittanut tämän koko hyökkäyksen. Siinä mielessä tärkeää on ymmärtää, että mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle.

Essayahilta ehdittiin kysyä myös Palestiinan valtion mahdollisesta tunnustamisesta.

– Suomi ei ole tunnustamassa Palestiinaa, Essayah sanoi ja kehotti lukemaan eduskunnan hyväksymän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon.