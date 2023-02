Jatkokautta eduskunnassa haetaan innokkaimmin 16 vuoteen – lista myös heistä, jotka eivät hae jatkoa

Luku on pienin sitten vuoden 2007 vaalien. Kaikissa 2010-luvun vaaleissa luopujia on ollut enemmän, vaaleista riippuen 33–37 kappaletta.

Katso lista yhteensä 31 luopuvasta kansanedustajasta! Juttu jatkuu listan jälkeen.

– Monissa tapauksissa istuvalla kansanedustajalla on pitkä ura takana, eli siellä saattaa olla hyvin vakiintunut kannattajakunta taustalla. Siinä joudutaan miettimään, mihin äänet menevät, Karimäki sanoo.

Tilastokeskuksen STT:lle toimittamien aineistojen mukaan vuosien 1995–2019 vaaleissa noin 70–80 prosenttia jatkokautta hakevista edustajista on sen myös saavuttanut.

– Istuvilla kansanedustajilla on aivan ehdoton etulyöntiasema muihin ehdokkaisiin nähden. Kyllähän heitä eduskuntaan aina enemmän päätyy kuin muita. Ei se toki automaatio ole koskaan, eli vaihtuvuutta tulee aina, Karimäki sanoo.

Eniten luopumisia päähallituspuolueista

Luopujien joukkoa ei ole veistetty yhdestä puusta, vaikka joitain yhdistettäviä tekijöitä on löydettävissä.

Heitä on huomattavasti enemmän hallituksessa kuin oppositiossa. Nimekkäisiin luopujiin lukeutuvat muun muassa entiset ministerit Jari Leppä (kesk.), Emma Kari (vihr.) ja Matti Vanhanen (kesk.).

– Oppositiopuolueille on odotettavissa, että paikkoja tulee lisää, ja se kannustaa ihmisiä asettumaan ehdolle, hän sanoo.

Luopujat ovat keskimäärin noin kuusikymppisiä. Heistä seitsemän on noussut eduskuntaan ensi kerran ennen 2000-lukua. Jatkoa hakevista edustajista heitä on 11 eli vain puolet enemmän, vaikka joukko on yli viisi kertaa isompi.