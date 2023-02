Puhemies Vanhanen tuoreista velkalaskelmista: Puolueiden päivitettävä talousohjelmansa vielä ennen vaaleja – muutoin edessä vaikeuksia

– Tässä on vielä aikaa vaaleihin. Kaikkien puolueiden kannattaisi päivittää talousohjelmansa tämän pohjalta. Vaaliohjelmat on laadittu ennen valtiovarainministeriön tietoja ja nyt kannattaisi päivitys tehdä, Vanhanen sanoo.

Vanhanen ihmettelee puolueiden blokkiutumista

Matti Vanhanen on seurannut puolueiden blokkiutumista ennen vaaleja huolestuneena. Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät eivät halua samaan hallitukseeen perussuomalaisten kanssa. Jo aiemmin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps) on kieltäytynyt hallitusyhteistyöstä demarien kanssa. Lisäksi puolueilla on useita kynnyskysymyksiä hallitukseen menolle.