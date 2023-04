Sarah Ferguson kertoo mielipiteensä niistä, jotka haluavat jättää taakseen kuninkaallisen elämän: "Et voi saada kaikkea"

– No, et voi saada kaikkea. Et voi istua aidalla ja pitää yhtä aikaa toista jalkaa sisällä ja toista ulkona. Olet joko mukana tai et ole. Mutta sitten on turha itkeä sitä, ettet saa kutsuja häihin. Päätit lähteä, joten mene nyt ja elä sitä – ja olet sitä.