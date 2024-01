Sara Siipolan UMK-kappale julki – kerää ylistystä: "Tuo kyyneleet silmiin"

Ylen tiedotteen mukaan Siipolan kilpailukappale on täynnä raakaa tunnetta oleva voimabiisi, joka ei kuitenkaan ole perinteiseen tapaan nostattava. Kappale kumpuaa tuttavan isän poismenosta ja sen herättämistä tunteista. Siipola seurasi illanvieton aikana, kuinka hänen läheisensä yritti olla menetyksen jälkeen mukana yhteisessä hetkessä.



– Hän oli meidän kanssamme siellä huoneessa, muttei ollut läsnä. Hän eli kahdessa maailmassa yhtä aikaa. Halusin kirjoittaa tuosta hieman vaietustakin surun vaiheesta, joka saattaa näyttäytyä muille itsekkäältä tai jopa lapselliselta. Miksi muut vaan jatkaa elämää, vaikka mun maailma on täysin pysähtynyt, Siipola kertoi tiedotteessa.



– Paskana on siitä poikkeuksellinen voimalaulu, että siinä ei oikeastaan tule mitään selkeää toivonpilkahdusta. Sen voima tulee juuri siitä että se ei anna romantisoitua kuvaa surusta, jolla on onnellinen loppu. Tällä biisillä haluan antaa kuulijalle luvan olla rikki, paskana, Siipola jatkoi.