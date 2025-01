Viiltävä analyysi UMK-kappaleista: "Jää piippuun tietyllä tapaa"

MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Aino Haili arvioivat UMK-finalistikappaleiden kokonaisuuden jääneen jokseenkin tasapaksuksi.

Kaikki Uuden Musiikin Kilpailun finalistikappaleet on nyt julkaistu ja yksi niistä valitaan 8. helmikuuta edustamaan Suomea Euroviisuissa toukokuussa Sveitsin Baselissa.

Suomen euroviisuedustajan paikasta kamppailee tänä vuonna seitsemän artistia: Neea River, Nelli Matula, Costee, Viivi, One Morning Left, Goldielocks sekä Erika Vikman. Kisan helmikuinen finaali käydään Tampereen Nokia Arenalla.

MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Aino Haili analysoivat UMK-annin perjantaina 17. tammikuuta Huomenta Suomessa . Toimittajat olivat yhtä mieltä siitä, ettei UMK-finalistikappaleiden kattaus tarjonnut kovinkaan paljon yllätyksiä.

– Vähän on ehkä semmoista tasapaksua jotenkin tämän vuoden kappaleet. Siellä on muutamat, mitkä erottuvat tosi positiivisesti, ovat vähän sellaista erilaista, pohti Lintunen nostaen esiin esimerkiksi Erika Vikmanin, One Morning Left -yhtyeen sekä Goldielocksin kappaleet.

– Joo pakko sanoa, että varsinkin ehkä niissä ensimmäisen puoliskon biiseissä oli vähän semmoista fiilistä, että jää piippuun tietyllä tapaa. Tässä sai jonkin verran odottaa sitä, että lähti. Mutta tämä on tietysti nyt vasta tämä vaihe, että on nyt kuultu biisit kun ne on julkaistu, mutta sittenhän se on ihan eri juttu helmikuussa, kun ne nähdään livenä, Haili mietti.

Toimittajat painottavat sitä, että peli saattaa muuttua täysin kun kansa pääsee näkemään finalistien live-esitykset. Näin kävi myös viime vuonna: Sara Siipola oli ehdoton ennakkosuosikki, mutta UMK-finaalissa suomalaiset hullaantuivat täysin Windows95manin hulvattomasta livevedosta farkkumunineen.

– Näihinhän panostetaan aivan valtavasti, niin sitten nämä biisit heräävät oikeasti eloon siellä lavalla, Lintunen muistutti.

Nyt artisteilla on edessään viikot, joiden aikana heidän on hiottava esityksensä huippuunsa. Sekä Lintunen että Haili odottavat näkevänsä finaalissa päräyttäviä esityksiä. On vielä paljon, mitä finalistit voivat tehdä finaalia kohti mentäessä.

– Hiomaan sitä, miettimään mitä ovat ne asiat ja tekijät, jotka oikeasti räväyttävät ja saavat suomalaiset haukkomaan henkeään, että "vau". Keksiä jotain, mikä yllättää, Haili kommentoi.

Katso analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.