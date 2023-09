MTV:n Uutisextra: Ulkoministeri Valtonen kertoo, milloin selvitys Venäjän Ahvenanmaan-konsulaatin kohtalosta valmistuu

– Ahvenanmaalla järjestetään lokakuussa vaalit, jolloin on hyvä että myös tulevan maakuntahallinnon kanssa keskustellaan asiasta, plus että oikeudellisesta selvityksestä on vielä asiantuntijalausuntoja saamatta ja käsittelemättä. Voisi hyvin olla, että loppusyksystä, ehkä lokakuun lopussa tai marraskuun alussa voisi selvitys olla valmis, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen MTV Uutisille.