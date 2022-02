Pääministeri Marin: Sotatila saa Euroopan pyrkimään eroon Venäjän energiasta – "Tällaista kiristysruuvia Venäjälle ei voida kertakaikkisesti antaa"

Marin kuvailee, että viesti Ukrainasta on erittäin huolestuttava ja synkkä. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi otti kokoukseen osaa etäyhteydellä bunkkerista käsin.

– Tilanne Ukrainassa on järkyttävä, Marin kommentoi.

"Kokonaisuus voimakkaampi kuin mikään, mitä olemme nähneet"

– Henkilöpakotteita laajennetaan ja tarkoituksena on rajata diplomaattien viisumivapauksia sekä lisätä laajemmin oligarkkeja ja Venäjän hallinnon toimijoita pakotelistoille.

– Pakotekokonaisuus on erittäin painava, se on paljon painavampi, voimakkaampi kuin mikään, mitä olemme aiemmin nähneet. Ja tämä on tärkeää, koska myös Venäjän toimet ovat sellaisia, mitä emme ole pitkään aikaan nähneet.