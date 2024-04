Orpo saapui huippukokoukseen: "EU:n jäsenmaiden pitää tehdä enemmän auttaakseen Ukrainaa nopeasti"

Keskiviikkoiltana alkaa EU:n poliittisten johtajien huippukokous, jonka oletetaan jatkuvan torstaina.



Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi rinnasti aiemmin tällä viikolla Israelin saaman ilmasuojan siihen, että Ukrainan kohdalla Venäjän iskuja ei ole pystytty estämään. Orpo sanoi tämän herättävän totta kai ajatuksia.



– Venäjä pystyy tuhoamaan infrastruktuuria, energialaitoksia. Iskemään siviileihin, sotilaskohteisiin. Saamaan aikaan silmitöntä tuhoa. Ja kyllä tämä viesti on mennyt läpi, Orpo sanoi.



Hän kuitenkin lisäsi kysyttäessä, että ei rinnastaisi suoraan Israelia ja Ukrainaa.



– Tässä on tietenkin takana se, että Ukraina on käynyt sotaa yli kaksi vuotta. Ilmatorjuntaa on jouduttu käyttämään joka päivä, siellä on varastot tyhjinä. Samaan aikaan pystytään näkemään, että jos se kapasiteetti siellä on, niin kuinka tehokkaasti pystytään estämään Ukrainan tilanne.



Ukraina on valtava, yli 600 000 neliökilometrin kokoinen maa. Israelin pinta-ala puolestaan on runsas 20 000 neliökilometriä eli alue vastaa kooltaan kutakuinkin Kainuuta.