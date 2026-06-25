Sanna Marin osallistui Hillary Clintonin johtamaan huippukokoukseen.

Entinen pääministeri Sanna Marin tapasi Yhdysvaltain entisen ulkoministerin ja demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin.

Marin postasi Instagramiinsa kuvan vuosittaisesta Global Women Leaders -huippukokouksesta, jonka puheenjohtajana Clinton toimii. Kuvassa kokouksen osallistuneet naiset poseeraavat yhdessä.

Marin kertoo julkaisussaan, että kokoukseen osallistuminen oli kunnia.

– Tapahtuma toi yhteen johtajia ja muutoksentekijöitä keskustelemaan siitä, miten uudet teknologiat, muuttuva toimintaympäristö, ilmastokriisit ja tekoälyn yleistyminen vaikuttavat naisiin ja naisten johtajuuteen, Marin kirjoittaa.

Hän osallistui huippukokouksen jo tiettävästi kolmannen kerran.

Kokouksen järjestävät Georgetownin yliopistolla toimiva Georgetown Institute for Women, sekä the Rockefeller Foundation.