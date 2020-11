Sanna Marin FT:lle: Populistit menestyvät, jos koronaepidemiaa ei saada hillittyä

Marin sanoo lehdessä, että kansalaiset Euroopassa voivat syyttää hallituksia siitä, että ne ovat sulkeneet talouselämää, mikä on vaikuttanut heidän tuloihinsa ja työllisyyteensä.

Lehden mukaan moni populistipuolue Euroopassa on menettänyt kannatustaan koronapandemian aikana ja äänestäjät ovat siirtyneet kannattamaan vallassa olevia puolueita. Marin on kuitenkin huolissaan siitä, että suuri yleisö alkaa olla väsynyt tilanteeseen.

– Luulen, että tilanne saattaa jopa pahentua ja ihmiset väsyä entistä enemmän. Tilanne on huonontunut syksyllä. Ihmiset haluavat usein löytää jonkun, jota syyttää, ja usein helpointa on syyttää valtiovaltaa ja poliitikkoja, hän sanoo lehdessä.

Hän huomauttaa Financial Timesissa, että Suomi on ainoa EU-maa, johon koronavirus ei ole toisessa aallossa iskenyt rajusti. Suomen menestykseen taudin torjumisessa on hänestä vaikuttanut laaja testaaminen ja tartuntojen jäljittäminen.