Saksassa on äärimmäisen vähän koronaan menehtyneitä verrattuna muihin isoihin Euroopan maihin – MTV Uutisten kirjeenvaihtaja avaa syitä vähäisiin kuolemiin

MTV Uutisten Euroopan kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että Saksassa yhden selittävän tekijän vähäisiin kuolemiin arvioidaan olevan se, että suuri osa tartunnan saaneista tulee talven lasketteluvierailijoista Italiasta ja Itävallasta.

Totta on kuitenkin myös se, että Saksassa on ohjattu tartunnan saaneet ripeästi karanteeniin ja hoitoon sekä maalla on tällä hetkellä erittäin isot valmiudet testien tekemiseen.

– Saksalla on valmius jopa 160 000 testiin viikossa. Se on enemmän kuin Euroopan maissa on tähän mennessä yhteensä testattu, Piuhola kertoo.

Keski-Euroopassa myös on esitetty epäilyksiä siitä, että olisiko virus voinut saapua Pohjois-Italian Lombardian alueelle jo marraskuussa ja, että virus olisi noteerattu alueella tällöin vain tavallisena flunssana.

– Tämä perustuu muun muassa siihen, että kiinalaisturistit suosivat tuota Pohjois-Italiaa. Samoin Pohjois-Italialla on tiiviit bisnesyhteydet Kiinaan.

Nouseeko Eurooppa viimeisenä?

Viiden jälkeen -ohjelmassa keskusteltiin myös siitä, missä päin maailmaa nousua pandemiasta voidaan odottaa ensimmäisenä.

Ohjelmassa vieraana piipahtanut Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä povaa Euroopalle kaiken kaikkiaan hidasta nousua epidemiasta.

– Jos se voittaa jolla on parhaat terveydenhoitojärjestelmät, niin Eurooppa on ykkönen. Jos se voittaa, joka tulee nopeiten ulos kriisistä, silloin kiinalainen komentotalous on tehokas ja amerikkalainen kapitalismi uudelleensynnyttämään kasvua. Siinä voi käydä tässä kilpailussa niin, että Eurooppa on hitain.