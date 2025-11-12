Marinilla voi olla yritystoimintansa kautta myös sellaisia tuloja, jotka eivät näy nyt julkaistuissa verotiedoissa. Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.

Marinilta ilmestyi juuri muistelmateos Toivo on tekoja (englanniksi Hope in Action). Koska kyseessä on kansainvälinen julkaisu ja tunnettu poliitikko, ennakkomaksut voivat olla merkittäviä. Niistä ei kuitenkaan ole julkista tietoa.

Hän perusti kesällä 2023 myös oman yhtiön nimeltään MA/PI, joka keskittyy julkaisu- ja puhetoimintaan. Lisäksi toimialaan kuuluu konsultointi. Marinin yritys teki viime vuonna 3,32 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,48 miljoonan euron liikevoiton, selviää yhtiön viime vuoden tilinpäätöksestä. Yhtiön tulot ovat kertyneet muun muassa Marinin puhujapalkkioista maailmalla.

Marin toimi pääministerinä alkuvuoteen 2023 asti. Syyskuussa 2023 hän jätti kansanedustajan tehtävät ja siirtyi työskentelemään Britannian entisen pääministerin Tony Blairin nimeä kantavan ajatushautomon strategiseksi neuvonantajaksi.

Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) tulot nousivat selvästi pääministeriajoilta, käy ilmi verottajan tiedoista. Hän sai viime vuonna noin 414 000 euroa verotettavaa ansiotuloa ja noin 8 000 euroa pääomatuloa.

Kiviniemi kiilasi Marinin ohi

Kiviniemi lopetti Kaupan liiton toimitusjohtajana viime vuoden alkupuolella. Hänellä on lukuisia hallituspaikkoja ja neuvonantajarooleja monissa yhtiöissä ja organisaatioissa. Lisäksi hän toimii puhujana ja konsulttina yhteiskunnallisissa ja talouspoliittisissa teemoissa. Kiviniemi toimi pääministerinä vuosina 2010–2011.