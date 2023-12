Sanna Marin avautui NRK:lle bilevideoistaan: "Näytin liian nuorelta ja liian seksikkäältä – jotkut eivät pitäneet siitä"

Marinin mukaan kohu paljasti, miten yhteiskunta suhtautuu naisiin ja miten erilaiset moraalivaatimukset naisia kohtaan on. Laajassa haastattelussa Marin tunnustautuu feministiksi ja kertoo, että hänen tavoitteenaan on varmistaa, että naisia kuullaan.

– On erittäin tärkeää, että naisia on yritysten johtotehtävissä ja politiikassa. Maailmanlaajuisesti naisia on vähän pöydissä, joissa tehdään päätöksiä. Meidän on edistettävä tätä, jos haluamme tasa-arvoisen maailman, Marin sanoo.