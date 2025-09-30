Ikonisen jalkapallostadionin San Siron eli Stadio Giuseppe Meazzan taival päättyy sen nykymuodossa.
Asia varmistui tiistaina paikallista aikaa noin kello neljältä aamulla, kun Milanon kaupunginhallitus hyväksyi San Siron ja sen ympäröivän maa-alueen myynnin kaupungin suurseuroille AC Milanille ja Inter Milanille.
197 miljoonan euron aluemyynti tietää sitä, että kaupungin suurseurat pääsevät edistämään uuden San Siron stadionin rakentamista. Kyseinen, 71 500 katsojaa vetävä pyhättö on tarkoitus pystyttää nykyisen stadionin viereen.
Kun uusi stadion valmistuu vuonna 2031 (suunnitelmien mukaan), San Siro jyrätään nurin. Sen nykysijainnin yhteyteen rakennetaan muun muassa uusi iso viheralue sekä toimisto- ja viihdetiloja.
Italian jalkapalloliitto on kaavaillut, että Milano toimii yhtenä isäntäkaupunkina vuoden 2032 jalkapallon EM-kisoissa, jotka se järjestää yhdessä Turkin kanssa.
San Siro avattiin ensimmäisen kerran syksyllä 1926. Sitä on vuosien varrella remontoitu useampaan kertaan. Nykyään stadion vetää paikan päälle 75 923 katsojaa.
AC Milan on pelannut San Sirolla sen valmistumisesta lähtien. Kaupungin toinen suurseura Inter Milan siirtyi San Sirolle vuonna 1955.
Stadionilla on pelattu eri Euro-liigojen finaaleita sekä vuosien 1934 ja 1990 MM-otteluita.