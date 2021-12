Real Madrid otti 225 miljoonan euron lainan kasvihuonetta varten

Real Madrid on viime kaudesta lähtien kunnostanut stadioniaan ja se otti jo vuonna 2017 530 miljoonan euron lainan. Nyt seuraa haluaa rakentaa stadionin alle kasvihuoneen, minkä vuoksi se on ottanut uuden lainan.

Systeemillä pidetään nurmimattoa paremmassa kunnossa, kun se saadaan siirrettyä maan alle hoidettavaksi. Kenttä siirretään maan alle ja jaetaan kuuteen osaan, jotka kasataan päällekkäin. Jokaisessa osassa on led-lamppuja ja ilmastointisysteemi, jolla varmistetaan kentän hyvä kunto.

Espanjalaisjätti on yksi maan monista seuroista, jotka ovat kärsineet talousvaikeuksista viime vuodesta lähtien. Seuran puheenjohtaja Florentino Perez väitti aiemmin tänä vuonna, että peruttu superliiga maksoi Realille satoja miljoonia.

Realin rahoitus on turvattu yhdysvaltalaispankkien Bank of American ja J.P Morganin kautta. Lainan korko on 1,53 prosenttia ja sen tulee olla maksettu viimeistään vuonna 2048. Lainan maksamista takaisin ei tarvitse aloittaa kuin vasta vuonna 2024.