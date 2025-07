Suhdehuhujen keskiöön ajautuneet Pamela Anderson ja Liam Neeson kertovat väleistään

Liam Neesonille ja Pamela Andersonille esitettiin suora kysymys heidän väleistään.

Ikoninen Mies ja alaston ase -elokuvasarja tekee vuosikymmenten jälkeen paluun, kun sen neljäs osa saa ensi-iltansa elokuun alussa. Elokuvasarjan tuoreimman osan päärooleissa nähdään Liam Neeson ja Pamela Anderson.

Elokuvassa rakastavaisia esittävien Neesonin ja Andersonin välille on viritetty romanssihuhuja myös tosielämässä, sillä heidät on viime aikoina ikuistettu läheisissä tunnelmissa punaisella matolla. Huhut saivat tuulta alleen, kun Neeson kertoi taannoin People-lehdelle olevansa rakastunut Andersoniin.

Pamela Anderson ja Liam Neeson ovat jakaneet toisilleen hellyydenosoituksia punaisella matolla.

Romanssihuhujen keskiössä oleva kaksikko sai suoran kysymyksen väleistään, kun he vierailivat yhdysvaltalaisen Today-aamuohjelman haastattelussa tiistaina. Haastattelun aikana katsojille näytettiin vain hetkeä aiemmin kuvattu videoklippi, jossa Anderson ja Neeson esittävät suutelevansa tv-studiossa.

– Mistä tässä on oikein kyse? Olette molemmat sinkkuja tällä hetkellä. Kemiaa on selvästi nähtävissä koko elokuvan ajan. Oletteko te kaksi pari? Today-ohjelman juontaja Craig Melvin kysyi Neesonilta ja Andersonilta.

– Mitä? En ymmärrä kysymystä, Anderson sanoi hämmästyneen oloisena samalla, kun Neeson pudisteli päätään ja toisteli juontajan nimeä.

Neeson vakavoitui kuitenkin nopeasti ja alkoi kertoa, millaiset välit hänellä ja Andersonilla on.

– En ollut koskaan ennen tavannut Pamelaa. Tapasimme kuvauksissa ja huomasimme, että meillä oli ihana, orastava kemia näyttelijöinä. Vähän kuin, että tämä on kivaa, ei lähdetä muovaamaan tätä, annetaan tämän vain hengittää. Ja niin me teimmekin, Neeson kertoi Andersonin kompatessa.

Ohjelman juontaja Melvin vitsaili Neesonin sanoja mukaillen, että ihmiset siis seuraavat parhaillaan "orastavan parisuhteen hengittämistä".

– Amerikka on täällä kannustamassa, me kannustamme, mitä ikinä tästä tuleekin. Haluamme teidän palaavan (haastatteluun), kun tämä on virallista, Melvin jatkoi.