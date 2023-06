Rakkautta ilmassa Rantabaari-sarjan kulisseissa! Johanna Puhakka vahvistaa suhteensa näyttelijäkollegaansa

Rantabaarin kuudennetta kautta tähdittää tuttuun tapaan näyttelijä Johanna Puhakka , joka on ollut mukana sarjassa alusta asti. Puhakka on nähty Alissan roolissa myös Salatut elämät -sarjassa vuodesta 2015 vuoteen 2019.

– Hahmosta on tullut minulle todella rakas. Se tekee myös sen, että pienen tauon jälkeen samoihin saappaisiin hyppääminen on helppoa. Totta kai sarjoissa on eroavaisuuksia: Rantabaaria kuvataan kesällä ja se on nuorten aikuisten draamasarja ja Salkkareissa on hiukan erilainen sävy, Puhakka kertoi MTV Uutisille kuvausten lomassa.