Mies ehti olla vapaana noin 48 tuntia.
Britannian poliisi pidätti sunnuntaina seksuaalirikoksista tuomitun etiopialaisen turvapaikanhakijan, joka vapautettiin vahingossa vankilasta viranomaisten tekemän virheen vuoksi.
Suur-Lontoon poliisi kertoi pidättäneensä miehen Pohjois-Lontoossa. 38-vuotias rikollinen ehti nauttia vapaudesta noin 48 tuntia.
Lue myös: Seksuaalirikollinen pääsi vapaaksi vahingossa Britanniassa: Etsintä käynnissä ja pääministeri tuohtuneena
Britannian pääministeri Keir Starmer ilmoitti, että uudelleen pidätetty mies tullaan karkottamaan.
Mies ehti suorittaa ensimmäisen kuukauden yhden vuoden tuomiostaan, jonka hän sai aiemmin tänä vuonna Eppingissä Lontoon koillispuolella tekemistään teinityttöön ja naiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Miehen rikokset saivat aikaan laajoja maahanmuuttajien vastaisia mielenosoituksia useissa Britannian kaupungeissa.