Varastettu kultainen vessanpönttö on edelleen kateissa – pönttörosvot aiheuttivat mittavan vesivahingon

Poliisi epäilee, että varkailla on ollut käytössään ainakin kaksi ajoneuvoa.

Cattelan kertoi New York Timesille, ettei varkaus ollut mikään taideperformanssi ja vakuutti, että hänellä itsellään on alibi.

– Olisipa tämä kepponen. Tämä on vakava juttu, vaikka vähän surrealistinen, kun varkauden kohteena oli vessanpönttö, Cattelan päivitteli.

Cattelanin mukaan pöntön valmistuksessa on käytetty 103 kiloa 18 karaatin kultaa. Nykyisellä kullan hinnalla pöntön arvo sulatettuna olisi siten noin 3,6 miljoonaa euroa.

Pönttöteos on nimeltään America, ja se on ollut aiemmin esillä Guggenheimin museossa New Yorkissa. Noin 100 000 museokävijää jonotti päästäkseen käyttämään sitä.