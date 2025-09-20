MTV Urheilun studiossa hehkutettiin JYPin taidemaisia maaleja jääkiekon SM-liigaottelun avauserässä Pelicansia vastaan. Sami Vatasen esityö hiveli kerrassaan silmiä.

JYPin avausosumassa Pelicansia sivellintä heilutti herkin piirroin meritoitunut puolustaja Sami Vatanen, jonka malttavaisen ja näyttävän esityön jälkeen kapteeni Jere Lassila painoi limpun rysään. MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen vaikuttui.

– Oli kyllä taidetta. Jos on nuoria kiekkojunnuja, kannattaa seurata tätä herra Vatasta. On mahtavaa, että hän on Liigaan tullut ja me saamme nauttia näistä taidoista, Kukkonen alusti.

– Kauhea tilanne (Pelicans-hyökkääjä Christoffer) Fosbergilla tuossa. Nyt tiedät itsekin, että en pidä yhtään mitään enkä ketään. Ihan pihalla. Toinen ottaa vielä samaan. Kokeillaan vielä, toimisiko se. Ei toimi. Sitten Lassila pomppaa ulos. Forsberg olisi vielä kerennyt, jos ei olisi jäänyt ihailemaan. Hän katsoo kausikorttipaikalta tuota maalia. Varmaan harmittaa, Kukkonen jatkoi.

Kukkonen ylisti kaiken tilan käyttävää Vatasta ja kehui myös Lassilaa kylmänviileästä viimeistelystä.

JYPin 2–0-maalissa Leevi Tukiainen pääsi puolestaan karkaamaan läpi, antoi käsiensä käydä, nosti kiekon rystyllä ylämummoon ja kolasi osuman tehdessään Pelicans-maalivahti Zachary Émondin. Kyseinenkin rysä on katsomisen väärti.

Katso maalit MTV Urheilun asiantuntijoiden ylistysten kera ylälaidan videolta.