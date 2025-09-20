MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen antaa konkarin opastusta JYPin uudelle kapteenille Jere Lassilalle.

21-vuotias keskushyökkääjä Jere Lassila pelaa ensimmäistä kauttaan kapteenina jääkiekon SM-liigassa. JYPin nuori kippari sai Lasse Kukkoselta kehut kylmänviileästä viimeistelystä lauantain 1–0-maalissa Pelicansia vastaan, mutta avauserän pelaamisesta jäi myös selkeää moitittavaa.

– Tässä tulee hyvä, puhdas taklaus. Vähän siellä keräillään. Ylös saman tien, Kukkonen nosti esiin tilanteen kuvan kera.

Taklattuna oli juuri Lassila, josta Kukkonen myös jatkoi:

– Oltaisiin voitu toinen klippi ottaa tästä samasta herrasta, joka äsken oli tuossa vietävänä yksiykkösessä. Ego otti kolhua ja piti vähän pyyhkiä kyyneliä silmäkulmasta, että voi, nyt minulle sattui pahasti ja tuli ikävä mieli, kun toinen taklasi. Lassila, ylös sieltä. Ei mitään muuta kuin takaisin ytimeen, maalin eteen puolustamaan.

Kukkonen huomautti Lassilan sanoneen ennen peliä, että kapteeni haluaa näyttää esimerkkiä pelitavallisesti. Asiantuntija peräänkuulutti, että näin olisi tehtävä myös taklaustilanteissa.

– Jääkiekkoon kuuluvat taklaukset. Välillä se osuu omalle kohdalle.

Katso näyte Lassilasta taklattavana ja Kukkosen paalutus ylälaidan videolta.