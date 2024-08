Sami Pajari mietti jämeriä sanojaan: "Toivottavasti ei rinnasteta kusipäisyyteen"

Pajari on rallin kokonaistilanteessa viidentenä. Useampi pääluokan kuljettajista on liipaissut osakilpailun tuoksinassa pihalle, mutta perjantaina jo pohja-ajan iskenyt Pajari painaltaa varsin tasapainoista kisaa.

– Testipätkällä opit tietyissä paikoissa, että okei, tämän tyyppiseen mutkaan voi mennä kovaa. Aika hyvin pystyy suhteuttamaan nuotteihin ja pätkiin, joita on kisassa.

– Ouninpohjassakin meillä oli melkein nopeimpia splittiaikoja (väliaikoja) jo ekalla vedolla. Ne olivat just niitä nopeitakin osuuksia. Aika hyvin ne paikat ovat alkaneet osua kohdalleen.

"Miksen minäkin?"

Pajari myöntää ensimmäisen Rally1-kilpailunsa sujumisen antavan itseluottamusta, mutta toisaalta uskoa itseen on ollut jo ennen sitä.

– Kai sitä on niin kilpailuhenkinen, että haluaa uskoa, että on suunnilleen tuolla alueella. Emmehän me mistään pohja-ajoista taistele joka pätkällä, mutta tietyissä olosuhteissa hyvällä fiiliksellä pystyy ajamaan hyviä aikoja.