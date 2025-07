Kalle Rovanperältä rajua kritiikkiä – MM-sarjan jättiläisen pomo myöntää: "Valtava haaste"

Hankookin moottoriurheilujohtaja Manfred Sandbichler kertoo, että rengasvalmistajan ensimmäinen vuosi rallin MM-sarjassa on ollut jännittävä.

Rallin MM-sarjaan saatiin tällä kaudella uusi rengasvalmistaja, kun eteläkorealainen Hankook otti vetovastuun. Aiemmin renkaista vastasi Pirelli.

Nyt kun puolet kaudesta on ajettu, voidaan tehdä ensimmäisiä linjauksia siitä, missä Hankook on onnistunut ja missä on vielä parannettavaa.

– Tämä on ollut jännittävä ajanjakso. Jokainen ralli on erilainen, meillä on ollut hyvä ja huonoja hetkiä, mutta jokaisesta on opittu.

– Tällä hetkellä olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Opettelemme vielä, mutta odotamme innolla loppukautta, jonka toivomme olevan hyvä, Sandbichler kertoo MTV Urheilun haastatellussa.

Varsinkin Kalle Rovanperä on parjannut renkaita vähän joka käänteessä, eikä muiltakaan kuskeilta suuria ylistyssanoja ole herunut. Sandbichler kertoi, että kesän nopeisiin soraralleihin, Viroon ja Suomeen renkaaseen tehtiin päivitystä.

– Tämä Virossa nähty rengas oli erilainen kuin mitä tiimeillä oli Kreikassa käytössään. Sama rengas nähdään myös Chilessä ja Paraguayssa.

Sandbichler myöntää, että palautetta kuskeilta ja tiimeiltä on tullut.

– Olemme saaneet kaikenlaista palautetta. Kukaan ei sano, että tämä on maailman paras rengas. Minulle se on riittävä kohteliaisuus, jos kukaan ei valita. Mikäli joku valittaa, se on osa tätä peliä. Otamme palautteen vakavasti, käsittelemme sen ja annamme perustellun vastauksen.

– Yritämme parantaa jatkuvasti ja toivottavasti toimintaamme ollaan tyytyväisiä.

Hankook on ollut mukana moottoriurheilussa jo vuosia, mutta tämä on ensimmäinen vuosi rallin MM-sarjassa. Sandbichler sanoo, että rallin korkeimmalla tasolla toimiminen on täysin erilaista verrattuna muihin sarjoihin.

– Tämä on meille valtava haaste. Olemme olleet mukana Formula E –MM-sarjassa, mutta näitä ei voi mitenkään verrata, sillä kaikki on niin erilaista.