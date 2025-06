Uutta tietoa MM-rallin suomalaisdraamasta: kuohuttava ratkaisu Sardiniassa

WRC2-luokkaa johtaneet Emil Lindholm ja Reeta Hämäläinen kokivat draamaa Sardinian MM-rallin päätöspäivänä, kun he ajoivat ulos. Nyt tapauksesta paljastui uutta tietoa.

Lindholm ja Hämäläinen johtivat kisaa turvallisella 52,7 sekunnin erolla, kun sunnuntain pätkän hyppy koitui kaksikon kisan kohtaloksi.

Jutun yläreunan videolla kuuluu, kuinka Reeta Hämäläinen yrittää varoittaa Emil Lindholmia hypystä. Pian rytisi.

Tilanne hämmensi muun muassa MTV Urheilun ralliasiantuntijaa Janne Fermiä.

– Mitä tuossa tapahtuu, on vielä toistaiseksi mysteeri. Ainoa mikä on tiedossa, on se, että siinä on vitonen (vaihde) vielä kaapissa nypyn päällä, missä pitäisi olla jo jarrulla hyvin voimakkaasti. Mikä oikosulku tuossa tulee? En tiedä, Ferm ihmetteli.

0:49 Emil Lindholmin ulosajo hämmentää: "Mikä oikosulku tuossa tulee"

Lindholm avasi tapahtunutta tiedotteessaan.

– Hypyn jälkeinen alamäki ennen mutkaa oli todella liukas, ja en vain saanut autoamme kääntymään seuraavaan mutkaan vaan ajauduimme suoraan. Auto jäi pohjastaan soravalliin kiinni, Lindholm kertoi.

Sen jälkeen Sardiniassa tehtiin kuohuttava ratkaisu.

– Paikalle tuli nopeasti kymmenisen katsojaa, jotka yrittivät työntää meidät takaisin tielle, mutta auttajia olisi tarvittu lisää, sillä auto oli tukevasti pohjastaan kiinni, ja se olisi pitänyt pystyä nostamaan sorapenkasta irti. Paikalla olleet järjestysmiehet estivät yleisön pääsyn automme luo.

– Onhan tämä iso pettymys, joka veti mielen vakavaksi. Olen pahoillamme tiimimme, Škodan ja kaikkien yhteistyökumppaneidemme puolesta, sillä he kaikki ovat todella suurella intohimolla tässä mukana. Nyt pitää analysoida tapahtunut ja keskittyä Kreikan Akropolis-ralliin, Lindholm summaa.