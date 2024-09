Sami Kuroselta uusi aluevaltaus

– Ensimmäinen single Missä silloin oot? kertoo puhumattomuudesta, omista epävarmuuksista ja sitoutumisen peloista. Aiheista, joiden kanssa minäkin olen kamppaillut pitkään, melkein koko ikäni. Keskeneräisinäkin meillä on kuitenkin halu rakastaa ja tulla rakastetuksi. Mitä tapahtuu, kun ihminen on vihdoin ehjä ja valmis siihen kaikkeen? Missä se oikea ihminen silloin on? Kuronen pohtii tiedotteessa.