Sami Kuronen laittoi työnsä kaiken edelle – pohtii nyt seurauksia: "On siinä parisuhteita mennyt palasiksi"

– Tuli vaan raja täyteen ja piti pistää asioita uudelleen järjestykseen ja miettiä mikä tässä elämässä on tärkeää? Tavallaan se prosessi on käynnissä edelleen, Kuronen kertoo tilanteestaan.

– On siinä parisuhteita mennyt palasiksi ja se työ on ollut minulle ykkösprioriteetti vuosikymmeniä. Nyt on siiten ystäville ja läheisille jäänyt aikaa ihan eri tavalla.