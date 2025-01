Päätös Chisu-soolouran jäädyttämisestä kypsyi Christel Roosbergin mielessä vuosia – artistin faneille harmillisia uutisia

Christel Roosberg laittoi Chisu-soolouransa jäihin loppuvuonna 2022.

Levyraati-ohjelman uutena vakioraatilaisena nähdään muusikko ja taiteilija Christel Roosberg.

Roosberg tuli aikoinaan tunnetuksi Chisuna ja voitti urallaan peräti 12 Emma-palkintoa, kunnes hän jäädytti soolouransa loppuvuonna 2022. Nykyisin Roosbergilla ja hänen puolisollaan Jori Sjöroosilla on tuotantoduo ROOS+BERG, joka tekee musiikkia sekä muille artisteille että heille itselleen.

Roosberg kertoi MTV Uutisille Levyraati-ohjelman lehdistötilaisuudessa, että Chisu-soolouran jäihin pistäminen oli täysin oikea päätös, eikä hän kadu sitä lainkaan.

– Päätös oli kypsynyt minulla jo niin monta vuotta. Muistan ajatelleeni, kun Cheek lopetti uransa, että tuossa on jotain hienoa, kun katkaisee jonkin jutun. Chisu-artistikonsepti rupesi rikkoutumaan niin paljon, että minulle tuli olo, että nyt on aika pistää tämä poikki ja katsoa, mitä seuraavaksi, muusikko kertasi.

Muusikko ei kertomansa mukaan ole haikaillut esiintymislavoille Chisuna. Ainoa, mikä herättää hänessä haikeutta, ovat fanit.

– Tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat vielä kerran kuulla lempibiisinsä. Se on minulle vähän vaikea juttu. Olen miettinyt, pitäisikö minun tehdä joskus yksityiskeikkoja, mutta aika on rajallista ja elämä menee hirveän nopeasti. Haluanko käyttää aikaani taas siihen, vai tekisinkö jotain uusia, makeita juttuja? hän pohti.

Yhden asian Roosberg tekee selväksi: Chisu ei ole palaamassa.

– Se on ihan selkeä homma. Valitettavasti.