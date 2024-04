Salomonsaaret Kiinan ja Yhdysvaltojen puristuksessa – loppuuko saarivaltion uusi Pekingiä miellyttävä linja vaalien jälkeen?

Salomonsaarten parlamenttivaalit ovat olleet paikallinen uutinen. Eivät ole enää. 900 saaresta koostuva valtio Uusi-Guinean saaresta itään ja Australiasta koilliseen on keskellä muuttuvaa maailmanpolitiikkaa.

Britannian alaisuudesta vuonna 1978 itsenäistynyt valtio on ollut länsimielinen, ja sen suurimpana avunantajana ja turvallisuuskumppanina on toiminut Australia.

Tuoko turvallisuusopimus Kiinan laivastotukikohdan?

Kiinan kunnianhimoinen eri mantereille ulottuva Vyö ja tie -infrastruktuurihanke on levittäytynyt myös Salomonsaarille. Viime vuonna saarivalio järjesti Tyynenmeren alueen kisat. Niiden 119 miljoonaa dollaria maksaneen pääareenan rakennutti Kiina.

Tyynenmeren alueella niin anglosaksiset kuin useat muut Yhdysvaltain kumppanit säikähtivät. Rakentaako Kiina saarivaltioon laivastotukikohtansa? Kiina on oman käden oikeudella rakentanut sotilaallista läsnäoloaan Etelä-Kiinan meren kiistellyillä atolli- ja saariryhmillä.

Yhdysvalloilla on tukikohtiaan eri puolilla Tyyntämerta, kuten Guamilla ja Japanissa. Se on tiivistänyt sotilasyhteistyötään monin tavoin usean valtion kanssa. On esimerkiksi Quad-ryhmä, johon kuuluu Yhdysvaltojen lisäksi Australia, Intia ja Japani. Aukus-trion jäsenet ovat Australia, Britannia ja Yhdysvallat.