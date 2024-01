Miten käy Trumpin, Putinin tai Taiwanin? 2024 on kaikkien aikojen vaalivuosi

Alkavaa vuotta kutsutaan kaikkien aikojen vaalivuodeksi. Suomen lisäksi yli 50 valtiossa pidetään presidentin- ja/tai parlamenttivaalit. Pelkästään Intiassa noin 900 miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa uuden parlamentin koostumukseen. EU-maissa äänestetään ylikansallisissa vaaleissa uusi parlamentti. Selvää on, että osa vaaleista on teatteria, kuten Venäjällä.