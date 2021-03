THL:n Salminen 11 000 päivätartunnan kauhuskenaariosta: "Pelkkä laskuharjoitus, muistiossa monta tärkeämpää asiaa"

- Sitä ei ole tarkoitettukaan minkäänlaiseksi mallinnukseksi. Niiden tarkoituksena on vain osoittaa se, että tällaisessa tilanteessa on hyvin mahdollista, että tapausmäärät kasvavat nopeasti.

- Meillä on uusi virusmuunnos Suomessa, joka selvästi tarttuu helpommin ja joka on levinnyt ainakin Etelä-Suomessa selvästi aika laajalle. Tiedämme, että emme ole voineet rokottaa vaalien alkuperäisenä päivänä kaikkia riskiryhmiä ja meillä on ollut kolmen viikon ajan selvästi nousevat numerot. Tässä on ihan oikeasti riski siitä, että vaalipäivänä on aika huono tilanne, Salminen perustelee.