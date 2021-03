Olli Vapalahti: THL halusi kauhulaskelmillaan nostaa kansalaisten kriisitietoisuutta – "Tärkeintä on, että tehdään välttämättömiä toimia ajoissa"

– Suuri vaikutus on sillä, mitä rajoitustoimia on käytössä ja miten ihmiset niitä noudattavat. Todelliset huhtikuun tartuntaluvut voivat olla hyvinkin erilaiset, mutta sitähän ei kukaan pysty sanomaan varmuudella, hän kertoo.

Tuhannetkin päivittäiset tartunnat ovat mahdollisia

Mäkijärven mukaan useiden tuhansien tartuntojen päivävauhti on Suomessakin mahdollisuuksien rajoissa.

Näin on käynyt monissa Euroopan maissa, kuten Irlannissa ja Tshekissä. Näiden maiden tilanteet erosivat kuitenkin Suomen nykytilanteesta sillä, että siellä kävi kaksi epidemiaa merkittävästi kiihdyttävää asiaa yhtä aikaa: rajoituksia höllättiin ja samalla virusmuunnokset alkoivat vallata alaa.

– Suomeenhan tämä virusmuunnos on jo tullut, ja olemme päin vastoin suunnittelemassa rajoitustoimenpiteiden tiukentamisia. Pidän epätodennäköisenä, että lähtisimme Irlannin tielle. Mutta mahdollistahan se aina on, tämä koronavirus on vaikea vastustaja, Mäkijärvi sanoo.