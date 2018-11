Salla sai yllätyspotkut ennen vakinaistamista, mutta milloin työsuhteen saa päättää koeajalla? – "Periaatteessa mikä vain asiallinen syy riittää, esimerkiksi vaikea ihminen"

Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeaika, jonka tarkoitus on selvittää, vastaako työsopimus sekä työnantajan että työntekijän etukäteisodotuksia.

Koeajasta ja sen kestosta pitää sopia työsopimuksessa. Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta, mutta se voi olla lyhempikin.

Millä perusteella työsuhteen voi purkaa koeajalla?

Koeajalla kynnys työsuhteen päättämiseen on matalampi kuin normaalisti, mutta syyn pitää olla asiallinen eli yleensä se liittyy itse työntekemiseen.

Tarvitseeko työntekijälle perustella koeajan purkamista?

Lain mukaan kuuleminen pitäisi järjestää, mutta seurauksia ei aiheudu, jos sen laiminlyö. Lain mukaan työntekijällä on kuitenkin oikeus saada kirjalliset siitä perusteet siitä, miksi koeaika on purettu.

Koeajassa ei ole karenssia

Jos on työpaikka, jossa on paljon työntekijöitä, monella voi olla koeaika meneillään. Tämä ei ole Romun mukaan mitenkään epäilyttävää.

– Toinen kysymys on, että jos on paljon työntekijöitä määräaikaisissa työsuhteissa, herää kysymys, mikä niiden peruste on. Jos työnantajan aloitteesta tehdään määräaikainen sopimus, siihen pitäisi olla perusteellinen syy.