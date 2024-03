Seuraa Johanna Anttilan viimeistä päivää Salkkarit-studiolla ennen äitiysvapaata! Tätä näyttelijä odottaa eniten uudesta arjesta

MTV seurasi Anttilan viimeistä työpäivää studiolla – yllä olevalla videolla sinäkin pääset tunnelmaan mukaan!

– Olin oikeasti sitä edellisenä päivänä nähnyt hyvää ystävääni. Unessa olimme menossa linja-autolla laskettelemaan ystäväni kanssa ja yhtäkkiä vauva syntyikin siellä! Se oli maailman helpoin synnytys: huomasin vain, että täällä on jokin limainen, pieni tyyppi ja tajusin, että se on vauvani, Anttila kertoi maskeeraajalle unestaan.

Loppuraskaudesta aiempaa hankalampi hengittää

Raskausaikana näyttelijä on voinut pääsääntöisesti hyvin, vaikkakin loppuraskaudesta hänellä onkin ollut hieman haasteita nukkumisen kanssa: vatsa on jo iso ja nukkuma-asennot rajallisia. Hänen on myös ollut aiempaa hankalampi hengittää, koska nenä on ollut tukossa.