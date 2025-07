Paljastuksia Salkkareiden paluusta – noutaja löytää jälleen tiensä Pihlajakadulle

Salatut elämät palaa kesätauolta elokuussa.

Salatut elämät jäi heinäkuun alussa kesätauolle yllättävin kääntein. Kevätkauden päätösjaksossa Ismo kohtasi viimein punakenkäisen naisen. Aaro puolestaan houkutteli Nadjan mukaansa ja vei tämän syrjäiseen taloon.

Salkkarit palaa kesätauoltaan fanien riemuksi 11. elokuuta.

Kevään viimeisissä jaksoissa Aaro houkutteli Nadjan mukaansa.

Syksyn aikana Ismo kerrotaan löytävän itsestään aivan uudenlaisen vaihteen – nimittäin leipälajissaan eli katkeran tilityksen jalossa taidossa. Harvemmin se kuitenkaan kohentaa oloa tai tilannetta. Kalle aistii silti totuuden isänsä puheiden lomasta.

Pihlajakadulla on pidetty kulissia yllä, mutta nyt syksyn aikana on tullut aika riisua viimeisetkin maskit. Kun totuus on lyönyt kasvoille, saattaa uusi aisapari tai ihailun kohde löytyä aivan uudesta osoitteesta.

Entä minkä verran on sopivaa pettää kumppaniaan? Tätäkin kelailee useampi.

Noutaja löytää jälleen tiensä Pihlajakadulle.

Salatut elämät palaa ruutuun 11. elokuuta kello 19.30 MTV3-kanavalle. MTV Katsomossa jaksot jo perjantaina 8.8.