Salkkarit-tähti Johanna Anttila sai lapsen: "Hän on hurmannut meidät täysin"

Salatut elämät -tähti Johanna Anttila on saanut esikoisensa. Anttila paljasti ilouutisen Instagram-tilillään julkaiseman suloisen kuvan yhteydessä.

– Kiitos kaikille synttärionnitteluista! Maailman paras syntymäpäivälahja syntyi aprillipäivänä, kaksi päivää ennen äitinsä synttäreitä. Hän on hurmannut meidät täysin ja ollaan ihmetelty ja ihasteltu vähän yli viikko perheenä toisiamme, hän kirjoittaa.

– On ihmeellistä, miten hänen kanssaan on nyt jo vuorovaikutusta, vaikka hän on vielä masussa. Tänäänkin aamulla olin aivan ihmeissäni, kun tunsin hänen pienen kantapäänsä ja hetken päästä pienen nyrkin, Anttila kertoi tuolloin.