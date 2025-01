Salkkareiden uusi näyttelijä tekee paljastuksen hahmostaan: "Välillä tulkitaan myös röyhkeytenä"

Salatut elämät -sarjan uusi näyttelijä kertoo hahmostaan Alexista.

Pihlajakadulle saapuu uusi hahmo, jonka takana on Los Angelesista ponnistanut näyttelijä Alexander Snow. Snow paljastaa, että hänen hahmonsa Alex nähdään "sekoittamassa soppaa" Salatuissa elämissä.

– Alex on salaperäinen IT-tukihenkilö, jolta löytyy itseluottamusta ja rentoa elämänasennetta. Välillä hänen itseluottamuksensa tulkitaan myös röyhkeytenä, Snow kertoo.

Snow kertoo, että hänet on otettu vastaan Salkkareihin lämpimästi ja että hän haluaisi myös jatkaa ohjelmassa.

– Tämä on ollut erittäin hieno kokemus ja olen todella siunattu, että tv-debyyttini on näinkin legendaarinen sarja, joka on pyörinyt yhtä kauan kuin minä olen ollut elossa.

– Varsinkin yläkoulussa tuli seurattua paljon Salkkareita kavereiden kanssa, Snow muistelee.

Alexander Snow kertoo viihtyneensä Salkkareissa.MTV Oy / Kimmo Jaatinen

Mallintöitä, lyhytelokuvia ja indie-projekteja

Aikaisemmin Snow on tehnyt esimerkiksi mallintöitä, lyhytelokuvia ja indie-projekteja. Myös stunttien tekeminen on tullut tutuksi.

– Kävin New York Film Academyssa stunttikurssin, jossa opeteltiin esimerkiksi taistelukohtauksia. Kavereiden kanssa lähdimme innoissaan kokeilemaan niitä stuntteja omalla ajallamme. Teimme pari lyhytelokuvaa, joissa oli tappelu- ja takaa-ajokohtauksia.

– Ne on hallussa myös, jos tarvetta on, Snow vinkkaa.

Snow korostaa, että stuntteja tehdessä on pidettävä mielessä, että kyse on vain näyttelemisestä.

– Pitää olla järki kädessä. Vaikka kyseessä olisi tappelu- tai konfliktikohtaus, pitää muistaa, että kyse on näyttelemisestä emmekä me oikeasti lyö toisiamme pataan, Snow naurahtaa.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.