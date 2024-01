Oona Kare teki paluun Salkkareihin vuosien tauon jälkeen – yksi jakso on ollut hänelle itselleen ylitse muiden

Paikalle on kerääntynyt runsaasti sarjan tähtiä, joista yksi on sarjaan vuosien tauon jälkeen paluun tehnyt näyttelijä Oona Kare , joka tunnetaan Salkkareiden Marianna Kurkena.

– On hienoa työstää hahmoa, jota on aikapäivää sitten tehnyt, koska hänelle on tavallaan tapahtunut siinä välissä asioita, hän on varttunut ja hänestä on tullut aikuinen nainen. Vähän niinkuin minustakin! Tuntuu ihanalta, tämä on ihana työyhteisö, täällä todella kohdellaan hyvin meitä näyttelijöitä ja olen tosi onnellinen töistä kuin töistä.