Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo tekee yllättävän ehdotuksen

Kalle puolestaan harmittelee Ismolle, että Petri on ollut etäinen viime aikoina. Myöhemmin Kalle huolestuu, kun Petri haluaa tavata, koska hänellä on tärkeää asiaa.

Noel pohtii yhdessä Danielan kanssa, kuinka selvää huijausta on, että Beigen omistus on Caymansaarilla. Noel laatii suunnitelman.Elina yllättyy, kun vanginvartijalla on hänelle uutisia.