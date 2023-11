Salkkareista tuttu lihaskimppu puhuu dopingin käytöstä – virhe kostautui: "Olin ihan kauhuissani"

Muun muassa Salatuista elämistä ja Ex on the Beach -realitysarjasta tunnetun Suvisen dopingkärystä kerrottiin julkisesti keskiviikkona. Classic physique -sarjaan kirjattu fitnessurheilija ei ollut ehtinyt vielä kilpailla kertaakaan. Hän avaa nyt MTV Urheilulle oman versionsa tapahtuneesta.