"Testotimo" avautuu vaietusta aiheesta – teineiltä yöunet vieneitä paljastuksia: "Tämä on ihan sairasta"

Kuntosalilla jo teini-ikäisenä ahkerasti harjoitellut Naapila muistaa elävästi, miten hän jätti ilman dopingaineita treenaamisen taakseen. Porvoolaisnuorukainen oli rakastunut kehonrakennukseen, ja hänellä oli sekä tarkka treeniohjelma että ruokavalio. Tulosta oli tullut, ja 18–19-vuotias Naapila sai kuntosalilla vanhemmilta treenaajilta kyselyitä, millainen kuuri hänellä on.

Naapila ei ymmärtänyt kysymystä. Hän alkoi kertoa käyttämistään lisäravinteista. Hänelle naurettiin.

Eräänä talvisena pimeänä iltana Naapila sai tietää, mistä oli kyse. Tupakkaa huppu päässä tuprutellut kaveri kertoi Naapilalle salitreenin jälkeen, että hänellä oli "kuuri päällä". "Mikä kuuri?" Naapila ihmetteli.

Steroidikuuri.

Naapila kertoo kyseisen kaverin nimenneen hänelle kymmenen muutakin kyseisellä salilla anabolisia steroideja käyttänyttä treenaajaa. Määrä yllätti hänet täysin. Naapilan maailmankuva hänen sanojensa mukaan särkyi.

Naapila oli ajatellut, että steroidien käyttö olisi lähinnä Ronnie Colemanin kaltaisen, kahdeksan Mr. Olympiaa voittaneen kehonrakentajan, leiviskää.

– Olin ihan järkyttynyt, että mitä helvettiä. Minua alkoi oksettaa se tilanne. Kun pääsin kotiin, en pystynyt nukkumaan. Esirippu oli tippunut, Naapila kertaa.

"Mitä jos minä alan käyttää?"

Naapila vietti silti jatkossakin muiden kuntosalitreenaajien kanssa paljon aikaa ja tutustui heihin ajan kuluessa enemmän. Hän jopa näki kaverinsa piikittämässä steroideja.

Naapila ajatteli, että hän ei ikinä lähtisi moiseen kuvottavana pitämäänsä touhuun ruiskuineen ja neuloineen.

Naapilalle kuitenkin sanottiin, että jos hän alkaisi käyttää steroideja, hän turpoaisi heti kymmenen kiloa.

Naapila katsoi olevansa jo monia steroideja käyttäneitä kanssatreenaajia isompi sekä vahvempi. Hän ajatteli olevansa treenaamisessa ja ruokavalion noudattamisessa heitä edellä.

– Sitten minulla alkoi syntyä ajatus: Mitä jos minä alan käyttää steroideja, mihin minä voisin päästä? Voisiko minusta tulla Mr. Olympia?

Lopulta kun noin vuosi oli kulunut, Naapila alkoi doupata – alkuun kahdella aineella, jotka hän sai kaveriensa hankkimina.

– Oikeastaan mitään ei edes tapahtunut.

Virhe alkuun

Naapila mietti, että dopingaineet saattoivat olla toista kuin niissä luki. Toinen vaihtoehto on, että ne saattoivat olla oikeaa tavaraa mutta Naapilan luontainen kehitys oli alkanut hiipua.

– Minun kehitykseni jatkui täysin samanlaisena kuin se oli koko ajan jatkunut.

– En saanut räjähtävää kehitystä ennen kuin palkkasin itselleni ruotsalaisen valmentajan, joka tiesi näistä kaiken. Hän alkoi opettaa minulle kädestä pitäen, mitä mikäkin aine tekee ja mitä pitää alkaa seurata. Hän teki tätä hommaa terveys edellä.

Naapila pysähtyy. Hän sanoo tehneensä alkuun isoimman virheen, jonka suurin osa aineiden kanssa tekee. Hän käytti aineita kaverinsa opastamana.

– Se, mitä olisin voinut tehdä toisin, olisi ollut hankkia heti ihminen, joka oikeasti tietää näistä aineista. Olisin saanut enemmän kehitystä ja olisin pystynyt tekemään sitä heti alkuvaiheessa fiksusti, terveyttä seuraillen. Eivät minun kaverini puhuneet veriarvojen seuraamisesta tai esimerkiksi sperman jäädyttämisestä, koska on sekin mahdollisuus, että siittiötuotanto sammuu etkä voi saada geneettisiä lapsia.

– Minulla ei sitä ongelmaa ole, mutta tiedän monta ystävää, jotka eivät voi ikinä saada lapsia, koska he päättivät nuorella iällä tyhmästi aloittaa aineiden käytön samalla tavalla kuten minäkin, että kaveri suositteli, että tee nyt näin.

Lähipiirissä "pahasti addiktoituneita ihmisiä"

Aletaan olla ytimessä. Anabolisten steroidien käyttöön ei parane suhtautua kevyesti etenkään niiden terveysriskien myötä.

– En voi suositella aineita kenellekään, vaikka niitä suositeltiin esimerkiksi minulle.

– Kukaan muu ihminen ei saa suositella steroidien käyttöä. Sen päätöksen täytyy tulla aikuismaisesti sinusta itsestäsi, ja sinun täytyy itse olla tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä, joita aineiden käytöstä voi sinulle seurata. Näitä ovat muun muassa sydänvaivat, oman testosteronituotannon sammuminen, hedelmällisyyden sammuminen, elinvuosien mahdollinen vähentyminen ja erittäin paha akne. Persoonallisuus voi muuttua ja voi tulla masennusta.

Naapila huomauttaa myös vaarasta koukuttua aineisiin. Minäkuva voi alkaa perustua steroidien avulla pumpattuun ulkonäköön.

– Tiedän lähipiiristänikin ihmisiä, jotka ovat pahasti addiktoituneita. Heille on tullut veriarvojen seurannassa lääkäriltä tuomio, että nyt pitää oikeasti lopettaa tai olet kahden vuoden päästä kaksi metriä maan sisällä. He eivät silti pysty tekemään irtaantumispäätöstä. He ovat niin addiktoituneet steroidien luomaan minäkuvaan.

Viha-rakkaussuhde

Kehonrakentajana kilpaileva, Brasiliassa viime vuodet asunut Naapila luonnehtii omaa suhtautumistaan steroideihin viha-rakkaussuhteeksi. São Paulon huhtikuiseen isoon Arnold Classic -kilpailuun seuraavaksi tähtäävää ja valmistautumistaan sosiaalisen median kanavissaan esittelevää lihaskimppua sapettaa paitsi steroidien tietämätön väärinkäyttö myös niiden demonisointi.

Demonisoinnilla hän tarkoittaa sitä, että puhutaan vain steroidien vaikutuksesta eikä nähdä kehityksen taustalla kovaa työtä ja omistautumista.

Naapilaa myös pelottaa käyttää aineita.

– Et loppupeleissä ikinä tiedä, mitä se purkki pitää sisällään. Jokaisessa injektiossakin voi käydä huonosti. Se voi osua väärään paikkaan, hermoon, tai lihakseen voi tulla paha bakteeri. Pelkään, mitä kehossani tapahtuu, ja onko kaikki tämä sen arvoista.

On kuitenkin syynsä, miksi Naapila steroideja käyttää. Hän nauttii salitreenaamisesta "hyvä kuuri päällä", siitä kun hän esimerkiksi tietyt aineet elimistössään mättää kulmasoutua.

– Se paine, vahvuus ja aggressio, jonka saat laittaa rautaan…

– Minulla on olo kuin jumalalla. En tiedä mitään parempaa olotilaa kuin se hetki, kun olen siinä tilassa ja pystyn tekemään yli-inhimillisiä asioita.

Naapila puhuu siitäkin, miten täsmällisiä muutoksia aineiden avulla pystytään kehoon tekemään.

– Lisään vaikka jonkin sellaisen aineen, joka kuivattaa lihaksiani, tekee niistä rapeisemman ja hieman suonikkaamman näköisen. Pelkästään pienellä kemialla pystyn muuttamaan kehoni ulkomuodon täysin.

Naapila esittää vertauksen, että kehon "taideteos" voi saada aineiden avulla "vahapinnan" kuin näyttelyyn viimeisteltävä auto.

– Jos sinulla on hieno auto, jonka viet autonäyttelyyn, se kaunis autosi loistaa entistäkin kirkkaammin, kun laitat siihen täydellisen vahapinnan.

Syy paperille

Naapila ei todellakaan toivo, että steroideja yksinomaan ihannoitaisiin. Värikäs ja tunnettu somepersoona, Instagramissa, Snapchatissa ja YouTubessa nimimerkillä "Testotimo" vaikuttava kehonrakentaja kertoo saavansa steroideista nuorilta lähes päivittäin utelevia viestejä.

Kun ihminen harkitsee niiden käyttöä, Naapila pyytää kirjoittamaan syyn.

– On kyseessä sitten kilon penkkipunnerrustulos, kehonrakennuskilpailu, pillun saanti, mikä ikinä se syy onkaan, kirjoita se paperille. Katso sen jälkeen haittavaikutuslistaa ja mieti, onko se sinun syysi tarpeeksi vahva kumotakseen kaikki mahdolliset haittavaikutukset, joista joitakin varmasti tulet saamaan.

– Jos se syy on niin vahva ja olet varma siitä päätöksestä, se on sinun oma päätöksesi. Jos käy huonosti, et saa syyttää tyhmästä päätöksestä ketään muuta kuin itseäsi. Täytyy aikuismaisesti ymmärtää oma valinta. Teet itse tuhoa itsellesi sen syyn takia, jonka loit aineen aloittamiselle.

Naapila kehottaa joka tapauksessa ensin vähintäänkin treenaamaan lihakset esille ja noudattamaan ravintosuunnitelmaa. Rehkimään naturaalina ainakin muutamat vuodet.

– Elä kehonrakennuselämää täsmällisesti ja katso, onko tämä laji edes sinun lajisi. Saattaa olla, että et oikeasti tykkääkään tästä lajista.

"Rehellisesti sanoen tappavat"

Lihaksia kysyvästä lajista nimeltä kehonrakennus doping tulee tuskin koskaan poistumaan – jos tosin muustakaan huippu-urheilusta. Naapila kärjistää, että miltei kaikki, joilla on todella isot lihakset, käyttävät aineita, mutta samalla hän painottaa, että lajia pystyy tekemään pitkälle myös naturaalina.

Suomessa dopingtestattuja kehonrakennuskilpailuja järjestää Suomen Fitnessurheilu ry, jonka neljälle urheilijalle Suomen urheilun eettinen keskus Suek langetti viime vuonna pitkät dopingpannat.

Suomen Kehonrakennusliiton kilpailuihin ei puolestaan dopingtestausta sisälly, ja Naapila uskoo siksi valtaosan kyseisen liiton kisaajista käyttävän dopingia.

Kukin toimii lopulta haluamallaan tavalla. Ei liene silti liikaa peräänkuuluttaa vastuullisuutta, erityisesti valmentajilta, joista Naapilalla on huolestuttavaa sanottavaa. Hän kokee teeman toistaiseksi vaietuksi.

– Tässä lajissa on todella paljon valmentajia, jotka määräävät jopa nuorille 18–19-vuotiaille treenaajille uskomattoman paljon steroideja. Enemmän mitä Dorian Yates käytti, Naapila viittaa kuusinkertaiseen Mr. Olympiaan, jonka kanssa hän on viettänyt aikaa ja ystävystynyt.

Näet artikkelin ylälaidan videolta, miten Naapila on treenannut Dorian Yatesin opastuksessa kuntosalilla.

Naapila toivoo voivansa saada ongelmasta puhumalla hyvää aikaiseksi.

– Suomessa on erittäin tunnettuja valmentajia, jotka rehellisesti sanoen tappavat nuoria ihmisiä ja bodareita, hän lataa.

Naapilan mukaan järkyttäviä dopingmääriä ohjeistaneissa suomalaiskoutseissa on kyse ainakin kolmesta–neljästä henkilöstä. Naapila on saanut muiden valmentajien dopingohjeista tiedon, kun treenaajat ovat siirtyneet hänen valmennukseensa.

– Se luettava kuuriannoksista on ollut niin järkyttävää, että minulla menee yöunet. En tiedä, mitä sanoisin.

Naapila nostaa yhtenä tapauksena esiin myös sen, että valmentaja oli – sillä kertaa huolimattomuuteen vedoten – merkinnyt 19-vuotiaalle treenaajalle insuliinin määrään yhden nollan liikaa.

– Insuliini tiputtaa verensokeria, ja tämä 19-vuotias olisi voinut vittu kuolla. Hän tajusi kysyä asiasta valmentajalta, että tämä kuulostaa vähän hurjalle. "Oho, katso, painoin vahingossa yhden nollan liikaa."

"Jos näyttää pahalle, leikki loppuu"

Naapilalle itselleen dopingin käytöllä on jo ollut se peruuttamaton seuraus, että hän joutuu olemaan loppuelämänsä testosteronin korvaushoidolla oman kehonsa testosteronituotannon hiivuttua. Naapila on kuitenkin asian kanssa sinut eikä pidä korvaushoitoa ongelmana.

Naapila kertoo käyneensä testimielessä läpi "kaikki mahdolliset aineet", mutta hän on halunnut käyttää dopingia, joiden vaikutuksesta terveyteen on tutkimustuloksia. Hänen mottonaan on ollut, että elämää on kehonrakennuksen jälkeenkin.

Naapila avaa tekevänsä verikokeet noin kolme–neljä kertaa vuodessa. Huonoiksi mainittavia uutisia ei ole hänen mukaansa vielä tullut, mutta Naapila on varautunut myös niihin.

– Joka kerta kun odotan niitä tuloksia, minulla on aikuismainen ajatus, että jos tämä näyttää pahalle, leikki loppuu – ollaan aikuisia ja hyväksytään se.

– Tämä on kiva laji, tätä voi harjoittaa aineiden kanssa ja saada niistä hyötyä niin pitkään kuin kehonrakentaminen kestää. Kun se loppuu, sinulla voi olla yhä terveellinen elämä.

– Toisilla valmentajilla on puolestaan ajatus, että get big or die trying. He ohjeistavat käyttämään annoksia sen protokollan mukaisesti. Tämä on minun mielestäni ihan sairasta.

"Olen iloinen, että olen auttanut satoja"

Paitsi että Naapila halusi antaa huolestuneena tämän haastattelun, hän on myös kirjoittanut Anaboliseksi E-kirjaksi nimeämän teoksen Patreon-sivuilleen. Hänen toiveenaan on sen avulla varoittaa ja valistaa aiheesta, josta harva kasvoillaan puhuu.

Naapila tietää, että harva steroideja käyttänyt suomalainen kehonrakentaja on asiasta avoin. Häntä myös risoo, että osa "kreatiinipurkkeja nuorille myyvistä isolihaksisista somebodareista" luo illuusiota siitä, miten he olisivat tehneet kovaa tulosta, samalla kun he voivat salata aineiden käyttönsä imagoaan turvaten.

Naapilan anabolisista steroideista kertovan kirjan tekoon osallistui kokemuksistaan kertoneita ammattikehonrakentajia ja teoksessa oli Naapilan mukaan apuna yksi lääkärikin. Naapila toivoo steroidien käyttöä harkitsevien lukevan kyseisen opuksen.

– Sadat ihmiset ovat kirjoittaneet, että mietin steroidien käyttöä, mutta tuon kirjan lukemisen jälkeen en aio ikinä niitä käyttää.

Naapila uskoo pelastaneensa kirjan avulla ihmisiltä kymmeniä elinvuosia.

– Tosi moni steroideja käyttävän ihmisen naiskumppani on myös lukenut tämän ja ymmärtänyt sen jälkeen, että tämän takia minun kumppanini on tällainen ja näitä asioita kannattaa miettiä ja huomioida.