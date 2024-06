Salkkareihin uusi hahmo! Tällainen on näyttelijä Elina Niskasen esittämä Anniina

Niskanen kuvaa roolihahmonsa Anniinan olevan jalat maassa seisova, maanläheinen tyyppi, joka on luonteeltaan reipas, vilpitön ja avoin.

Niskasen on täytynyt sisäistää Anniinan roolia varten uusia tietoja ja taitoja. Hän kertoo hahmonsa ammatin olevan sellainen, josta hän ei itse tiedä tuon taivaallista.

Niskanen on kotoisin Kuopiosta ja kuvailee olevansa paljasjalkainen savolainen, joka on nyttemmin asunut jo pidemmän aikaa Helsingissä. Niskanen on tehnyt esiintyviä taiteita, muun muassa musiikkia ja teatteria pienestä pitäen. Hän kuvaa musiikin olleen ensimmäinen rakkautensa. Kiinnostus näyttelijäntyötä kohtaan heräsi puolestaan lukioikäisenä.